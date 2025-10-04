AJUTS
Més temps per executar obres del Fons Nuclear
El Fons de Transició Nuclear ha finançat amb més de 150 milions projectes en pobles afectats per la proximitat d’Ascó durant el període 2023-2024. Ha generat una inversió publicoprivada de 73,58 milions i ha beneficiat 1.500 empreses i, a més, ha creat 656 llocs de treball. Amb aquests recursos també s’executaran 450 noves actuacions per acompanyar la transició energètica. El Govern va informar els ajuntaments que van rebre els ajuts de la convocatòria extraordinària del 2023 que tenen més temps per executar projectes, en concret fins al 30 d’abril del 2028. Aquest acord s’ha pres via decret, una resolució que també incorpora els consells del Segrià, les Garrigues, el Montsià i la Cambra de Comerç de Lleida com a membres de ple dret dins de l’òrgan de govern del Fons.