MOSSOS
Tràfic en una associació cannàbica de Cervera
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres a Cervera dos homes de 21 i 55 anys acusats de traficar amb droga des d’una associació cannàbica de la localitat, que ha estat precintada. La policia havia rebut informacions que apuntaven a la venda d’estupefaents des d’aquest local, a l’avinguda Catalunya. Dimecres es va fer un escorcoll quan hi havia dos responsables i cinc compradors. Els agents van localitzar 505 bossetes amb marihuana preparades per a la venda, 1.189 grams de cabdells, 119 bossetes amb haixix i una peça gran, 640 porros i 873 euros. La gran quantitat de dosis i el fet que les venien a preu de mercat confirmarien l’activitat il·lícita i que l’associació era una tapadora.