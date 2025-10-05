AGROTURISME
‘Benvinguts a Pagès’ amb una desena d’activitats
S’hi han sumat deu explotacions i 31 establiments
La desena edició de Benvinguts a Pagès La Festa va començar ahir amb les primeres visites guiades a tot Catalunya. Aquest any s’han sumat a la iniciativa una desena d’explotacions i una trentena d’allotjaments i restaurants de les comarques lleidatanes. Així mateix, s’han programat una desena d’activitats en granges o cellers com les que es van fer ahir a la Granja Pifarré de l’Horta de Lleida, Cal Valls de Vilanova de Bellpuig i Mas Blanch i Jové a la Pobla de Cérvoles.
La iniciativa té per objectiu que la ciutadania conegui l’origen dels aliments i puguin conèixer de prop el treball que es porta a terme a les explotacions i elaboradors. També tenen l’oportunitat de comprar productes sense mitjancers. En el conjunt de Catalunya se sumen a la iniciativa 80 explotacions agrícoles i ramaderes, així com restaurants, allotjaments, elaboradors i cellers.
Activitats per comarques
La pàgina web benvingutsapages.cat és l’eina per consultar els agents participants i les activitats per comarques i facilita la gestió de les reserves, que continuen disponibles per a la jornada d’avui. Les visites tenen un preu de 2,5 euros per als majors de 15 anys (gratis per als més petits) i es destinen íntegrament a cobrir les despeses que assumeixen els pagesos per tenir-ho tot a punt el cap de setmana de portes obertes.