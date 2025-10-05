MUNICIPIS
Camarasa estrena alcalde, d’ERC, a mig mandat
Pere Pedrol, d’Independents per Camarasa-AM (amb quatre edils, davant dels tres de CM), va ser elegit ahir alcalde de Camarasa arran de la renúncia d’Elisabet Lizaso, que va deixar el càrrec dijous passat després d’una dècada al capdavant de la corporació municipal. Ho va fer en un ple extraordinari en el qual Lizaso va entregar la vara d’alcalde a Pedrol, que presidirà el govern municipal fins a les pròximes eleccions municipals del 2027. El nou primer edil exercia també de tinent d’alcalde, un càrrec que passa ara a Elisabet Lizaso. L’equip de govern afronta nous reptes per al futur de la localitat i els sis nuclis de població. El consistori ha impulsat la reforma del Casal Municipal de Sant Llorenç de Montgai, que contempla una inversió de 323.067 euros, que seran finançats pel Puosc.