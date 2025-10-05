El COE encara veu opcions d’uns JJOO
El seu president, Alejandro Blanco, assegura que “és una aposta que ens mereixem”. Nou centre d’innovació de la muntanya
Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), va afirmar ahir que la candidatura del Pirineu per acollir uns Jocs Olímpics d’Hivern encara està activa, perquè “és una aposta que ens mereixem”. El dirigent esportiu ho va assegurar durant l’última sessió de les Jornades per a l’Excel·lència d’Esterri d’Àneu, que ha ofert dos dies de debat i ponències al voltant de l’aigua i la seua gestió sostenible. Blanco va recordar que va ser Aragó qui va desbaratar la candidatura per als Jocs del 2030, en “una operació integral per al Pirineu”, segons Blanco.
Durant la segona i última sessió de les jornades, es van abordar diversos àmbits relacionats amb l’aigua, com la creació d’un centre d’innovació de muntanya promogut per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), segons va anunciar el seu president, Carles Ruiz, així com accions encaminades a crear una indústria vinculada a la neu, ja que “ni a Catalunya ni a Espanya no es fabrica maquinària ni roba”. FGC també vol fomentar l’esquí “perquè només un 10% dels catalans esquia”, segons Ruiz.
Per la seua part, Oriol Mas, director territorial del Grup Agbar, va assegurar que és necessari treballar en el sistema tarifari de l’aigua. Miquel Galvarriato, president executiu d’Aigües del Segarra-Garrigues, va afirmar que el canal d’Urgell s’ha de modernitzar “tant sí com no, perquè l’alliberament i l’estalvi d’aigua que generarà serà beneficiós per a tothom i serem més resilients en cas de sequera”. Per la seua banda, la directora del Servei Meteorològic, Sarai Sarroca, va donar una sèrie de xifres per constatar el canvi climàtic, com l’augment anual de 0,3 graus en l’última dècada al Pirineu, sent els estius quan més pugen les temperatures.