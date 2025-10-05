FIRES
La Fira del Préssec omple carrers i comerços d’Alfarràs
Els establiments estaran oberts tot el cap de setmana. L’ajuntament negocia per recuperar la marca Pinyana
La 29a Fira del Préssec d’Alfarràs va omplir ahir no només els carrers sinó també els bars, restaurants i comerços, que estan oberts durant tot el cap de setmana. Segons l’alcalde, Joan Carles Garcia, els visitants es van animar a comprar aquest producte local i també altres articles als establiments locals, que van tancar amb bones vendes, va indicar Garcia. Quatre colles geganteres van participar en l’acte inaugural, que va anar a càrrec de la secretària general de la conselleria d’Agricultura, Cristina Massot, que va seguir el bateig de la nova geganta de la comparsa, la Violeta, que representa una agricultora collint préssecs.
Entre els actes destacats d’avui diumenge hi ha l’elaboració d’una coca de préssec d’Alfarràs de 50 metres de longitud a partir de les 11.30 hores que vol ser la més llarga del món a càrrec del Gremi de Forners de Lleida. També s’ensenyarà el procés d’elaboració del préssec en conserva i hi haurà tallers de cuina.
D’altra banda, Garcia va indicar que segueixen les converses perquè els agricultors del Segrià puguin utilitzar la marca Préssec de Pinyana, propietat d’un particular que la va adquirir fa anys. Els municipis productors de préssec tardà van intentar unificar vendes sota la marca Préssec del Ribagorçana, malgrat que sense èxit. Ara, cada pagès ven el préssec pel seu compte.