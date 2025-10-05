CONSTRUCCIONS
Guissona ensenya a construir marges
L’àrea de Turisme de l’ajuntament de Guissona va portar a terme ahir una nova edició del curs de construcció de marges en aquesta localitat de la Segarra. La jornada es va desenvolupar des de les 8.00 del matí fins a les 18.00 de la tarda mitjançant un taller dirigit pel mestre picapedrer Xavier Solé durant el qual es va construir un marge de pedra seguint les antigues tècniques. Van participar-hi una vintena de persones a qui es va oferir un dinar a base de coca de recapte. L’objectiu d’aquesta jornada és preservar tant aquest tipus de construcció com les tècniques per construir-la, ja que és important mantenir aquestes edificacions vitals en els cultius de secà per preservar-los de precipitacions i vents. La Segarra és una de les comarques on es poden veure aquest tipus de construccions a més de les Garrigues, el Segrià o la Noguera.