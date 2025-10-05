Oli d’altura al Jussà
El molí de la Vall de Barcedana, a Gavet de la Conca, ha arrancat la campanya de recollida d’olives i producció de l’or líquid de muntanya. Una vintena de socis superaran els 500.000 quilos d’olives processades, dels quals sortirà un oli verd, amarg i picant
El Molí d’Oli de la Vall de Barcedana, al municipi de Gavet de la Conca, ha iniciat aquesta setmana la campanya de recollida d’olives i producció d’oli amb altes expectatives per part dels productors locals. Ivan Caelles, productor de la zona i president de la cooperativa de la Vall de Barcedana, va assegurar que “serà una bona producció” i arribarà a superar la xifra de 500.000 quilos d’olives processades durant els propers tres mesos. La cooperativa està integrada per 26 socis del Jussà, els quals desenvolupen recol·lecció fins al desembre i fins i tot principis de gener, en funció de la climatologia.
En la primera fase de la campanya, fins al novembre, es recolliran les olives destinades a elaborar l’oli verd, de perfil intens, aromàtic i amb caràcter picant, la previsió del qual s’acosta als 50.000 quilos d’oliva. “Es tracta d’un oli més intens destinat al consum en cru i que destaca per la seua intensitat aromàtica i gustativa amb predomini del picant”, va dir.
Caelles va destacar que aquest oli de muntanya representa un “or líquid” amb una característica diferencial que rau en l’elevat nivell d’antioxidants, fet que dona al producte acabat un to més amarg, i “més caràcter sensorial que els olis més suaus”.
Al Pallars hi ha altres exemples de molins històrics com el de Sant Martí de Barcedana, amb més de 200 anys d’activitat, que han portat a terme diverses iniciatives de recuperació d’antics oliverars impulsades per diferents grups d’agricultors de la comarca. Aquestes accions, juntament amb el treball de la cooperativa i el compromís amb varietats locals, busquen reforçar la projecció de l’oli del Pallars als mercats. Ivan Caelles va treure al mercat el 2020 la primera cervesa verda d’oliva del món elaborada a partir de set varietats d’oliva autòctona del Jussà, OliBa Green Beer, que ja s’exporta per tot el món i preveu el 2026 arribar als 5 milions de vendes anuals.
Llimiana modernitza part del molí d’oli municipal
Llimiana invertirà 65.000 euros a modernitzar la zona de tractament de les olives del molí d’oli municipal. És un dels últims de Catalunya que mantenen el sistema tradicional de moldre les olives amb rodes de pedra. L’alcaldessa, Maria José Pérez, va remarcar la necessitat d’invertir en el molí per mantenir aquest patrimoni “tan valuós” per al municipi. Els treballs contemplen una millora del sistema de processament de les olives sense variar l’activitat. L’actuació està finançada amb ajuts del fons Leader. La majoria dels clients del molí són veïns de Llimiana i de municipis del Pallars. Molts són persones que cullen olives per a autoconsum i valoren que l’oli s’elabori de la manera tradicional.