Acabades les millores al camí a la Donzell
Els veïns reclamen arreglar la carretera principal d’accés
L’ajuntament d’Agramunt ha culminat les obres del camí que porta fins al poble de la Donzell d’Urgell. Malgrat que es tracta d’una important millora en la connexió d’aquest nucli amb Agramunt, els veïns insisteixen que és necessari actuar sobre la carretera principal d’accés, que presenta trams en mal estat i amb una circulació complexa.
Durant la segona quinzena del mes d’agost es va portar a terme la pavimentació i arranjament de gairebé cinc quilòmetres del camí que uneix Agramunt amb la Donzell d’Urgell. El nou ferm, fet amb reg asfàltic i amb una amplada variable d’entre quatre i sis metres, millora notablement les condicions de circulació i seguretat, especialment per als vehicles agrícoles i els veïns que es desplacen diàriament.
El cost total de les obres va ascendir a 192.207,50 euros (IVA inclòs) i s’ha finançat mitjançant una ajuda del departament d’Agricultura, l’aportació de l’Associació de Propietaris de Sant Roc, l’Associació d’Agricultors Verge dels Socors d’Agramunt i fons municipals de l’ajuntament.