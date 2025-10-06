Organitzen la primera mostra de jocs de taula moderns
Tàrrega acollirà el dissabte 25 d’octubre la primera mostra de jocs de taula moderns Seu i Calla, organitzada per La Soll i Agrat amb el suport de la biblioteca Germanes Güell. Des de les 10 fins a les 20 hores, l’Espai MerCAT reunirà una vintena de jocs perquè els participants, majors de 12 anys, descobreixin l’esperit lúdic del joc en comunitat. També es pretén fugir de les pantalles i demostrar que jugar no té edat, ja que aporta beneficis com cuidar la ment, reduir l’estrès i reforça vincles socials. L’activitat és gratuïta i comptarà amb voluntaris. David Castellà, membre de l’organització, va explicar que “en els últims anys els jocs de taula moderns s’han posat de moda i a La Soll hem creat un grup de persones aficionades que ens trobem cada divendres per jugar i ara ho volem obrir a la ciutadania”. La biblioteca hi participarà amb l’adquisició dels jocs, que passaran a formar part del nou servei de préstec i de les sessions setmanals de joc dels divendres a la tarda.