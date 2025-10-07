El Govern d'Aragó s'equivoca en 4 noms de municipis de la Llitera: "Alcampel", "Altorrincón", "Comporrélls" i "Baélls"
En el decret dels ajuts per les tempestes del 30 d'agost i el 8 i 13 de setembre
El Govern d’Aragó ha exhibit un inquietant desconeixement de la Llitera en el decret dels ajuts per les tempestes que van descarregar sobre el país del 12 d’agost al 28 de setembre, i que en el cas de la comarca de la Franja es van concentrar en les jornades del 30 d’agost i el 8 i el 13 de setembre.
La relació de “termes municipals i comarques afectades per les pluges torrencials” inclou entre aquestes últimes la Llitera, encara que només en la seua denominació en castellà per molt que la denominació oficial inclou la catalana.
Als municipis hi ha grans errors com “Alcampel” sense l’ele final, “Altorrincón” amb una ene intercalada i “Comporrélls”, amb una o en lloc d’una a en la primera síl·laba i un accent d’aportació pròpia en l’última, com a “Baélls”. Tanca el despropòsit citant com a municipi Sorita, nucli d’aquest últim.