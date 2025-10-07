Reforcen el control a la duana per detectar ‘falsos’ transfronterers
El punt andorrà i el servei d’Immigració del país veí intensifiquen la vigilància
El problema dels falsos transfronterers continua i el govern andorrà ja ha començat a moure fitxa davant de les pressions de l’espanyol, que exigeix una solució ràpida. Els agents de la duana andorrana han rebut ordres d’intensificar els controls sobre els que travessen la frontera, mentre que el servei d’Immigració del país veí també haurà de reforçar la vigilància sobre les sol·licituds de permisos de treball transfronterer, comprovant que les persones extracomunitàries disposen del permís per residir a Espanya, i no només d’un empadronament (i un certificat de penals), com passava fins ara.
L’objectiu és garantir que tota la documentació estigui en regla i evitar pràctiques irregulars. Així, des de fa algunes setmanes la duana d’Andorra vigila amb més atenció els vehicles que repeteixen patrons repetitius, com per exemple entrar al país cada dia a la mateixa hora.
Posar ordre
El govern espanyol i l’andorrà coincideixen en la voluntat de posar ordre perquè no es repeteixin els casos dels falsos transfronterers. El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, aposta “pel diàleg institucional” entre els ministeris d’Exteriors dels dos països “per evitar irregularitats laborals a la frontera”. Defensa que cal garantir que aquests treballadors visquin al Principat si el permís de treball que obtenen així ho determina.
Prieto no atribueix responsabilitats als governs implicats sinó que culpa les empreses que contracten aquests treballadors per fer negoci. Així mateix, apunta a l’existència d’un sistema organitzat que actua sobre persones vulnerables, moltes vegades sense ser coneixedores del seu veritable estatus legal. “Hem de combatre la mala praxi empresarial”, afegeix.
Grup de peruans
D’altra banda, el Principat rebrà un nou grup de peruans aquest mes d’octubre sense feina assegurada. Ho va alertar la setmana passada l’Associació de Residents Peruans a Andorra, que tem que arribaran “a l’aventura” amb la voluntat de trobar feina en sectors d’hostaleria i restauració i amb la problemàtica afegida de la crisi de l’habitatge. La dificultat de trobar pis porta més de 100 peruans a viure a la Seu i treballar a Andorra, malgrat no tenir permís de residència a Espanya, segons l’entitat.
Ofertes fraudulentes
Neguen l’entrada a 230 temporers al no tenir bitllet de tornada
Les empreses andorranes han rebutjat l’arribada de més de 230 temporers per no tenir el bitllet de tornada al país d’origen o residència. Ho va dir el president de l’associació d’argentins del Principat, Marcelo Ponce. L’exigència d’acreditar el bitllet de sortida del país en direcció al país d’origen o residència és un dels requisits que ha fixat el govern andorrà recentment per regular l’arribada de treballadors a Andorra.
Una altra de les mesures per als temporers que vulguin venir a fer la campanya d’hivern és que l’habitatge “ha d’estar a nom del treballador de manera obligatori”, impedint així la pràctica habitual d’alguns d’ells que vivien de forma massiva en apartaments petits.
A més, l’entitat alerta també sobre les publicacions anònimes d’ofertes de lloguer o de treball que “són sospitoses de frau i recomanem no fer-ne cas”.