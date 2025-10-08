SEGRE

Alumnes de Balaguer aprenen dels usuaris d’una residència

El grup d’alumnes del col·legi amb els usuaris de la residència. - E.G.P.

Els alumnes de cicle mitjà del col·legi Gaspar de Portolà de Balaguer van celebrar el Dia Internacional de la Gent Gran al costat dels usuaris de la residència Comtes d’Urgell. Durant diverses jornades van compartir jocs com el dòmino, bingo, bitlles catalanes i petanca, gaudint de moments de convivència i aprenentatge mutu. Des del col·legi van destacar que l’aprenentatge també es troba en les persones i en les experiències compartides.

