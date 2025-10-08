EDUCACIÓ
El Govern tanca el col·legi d'un poble del Pirineu per falta d’alumnes: "era una escola molt familiar"
Resitua els tres únics matriculats a Gessa en altres centres d’Aran. És l’únic col·legi de Lleida que no ha obert aquest curs
El departament d’Educació ha tancat l’escola de Sant Martí de Gessa, al municipi de Naut Aran, després que el nombre d’alumnes es reduís de cinc a tres a pocs dies de començar el curs 2025-2026. Segons fonts del departament, els tres alumnes van ser resituats en escoles properes de la mateixa ZER (Zona Escolar Rural): un a Salardú, un altre a Es Bòrdes i un altre a Arties.
Educació va explicar que la decisió es va adoptar de forma consensuada amb l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Gessa i amb l’acord de les famílies, que van acceptar els trasllats. “En cap cas el Govern vol tancar escoles, especialment davant de la crisi demogràfica actual i la falta d’alumnes als pobles”, van remarcar les mateixes fonts.
El president de l’EMD de Gessa, Sergio Ferrero, va lamentar la situació i va recordar que “fa ja alguns anys que anàvem molt justos d’alumnes”. També va destacar la implicació de la mestra del centre, que ja ha estat resituada després del tancament en una altra escola aranesa. “Era una escola molt familiar, i ella hi estava molt implicada”, va assenyalar.
No obstant, el sindicat CCOO va qualificar la clausura de “sorpresa”, assegurant que el departament no va informar la representació legal del personal docent, malgrat haver garantit al juliol a la comunitat educativa que el tancament no es portaria a terme. L’ajuntament de Naut Aran havia invertit fa només cinc anys uns 85.000 euros en la reforma integral de l’edifici, que durant el curs 2020-2021 va arribar a acollir una desena d’alumnes, des de l’antiga P3 fins a sisè de Primària.
CCOO també va denunciar que les escoles rurals són víctimes de “males praxis informatives”, com la difusió de missatges erronis que vinculen el padró amb l’admissió d’alumnat, i va demanar als serveis territorials d’Educació que garanteixin una informació clara i correcta.
Val a recordar que la consellera d’Educació, Esther Niubó, va manifestar mesos enrere que el Govern no tancaria cap escola aquest curs.