AIGUA
El Govern aprova modernitzar el Canalet i el protocol de reg en zones protegides
Els regants ho celebren i destaquen que podrà ser útil per desencallar el reg en altres zones del Segarra-Garrigues. Després de més d’una dècada de reivindicacions i haver-se incorporat a aquest canal
El govern de la Generalitat ha donat llum verda oficial, després de més d’una dècada de reivindicacions, al projecte de modernització de la xarxa de regadiu de la comunitat de regants de l’Alt Urgell, coneguda com el Canalet de Tàrrega, així com al protocol de reg per a aquest sistema històric. Tal com determinava l’acord del govern de l’11 d’octubre del 2010 que va aprovar la declaració d’impacte ambiental del sistema de regs, la modernització dels regs històrics dels secans de Belianes, Preixana i les Planes de Sió havia d’incorporar un projecte i un protocol que assegurin la conservació del paisatge i els marges, a més d’afavorir la presència d’aus estepàries.
Així, Guillem Valls i Justo Minguella, president i vicepresident dels regants del Canalet, van celebrar les dos aprovacions perquè “suposen ordenar la situació i garantir el reg a la comunitat de regants”. També van afegir que “pot ser molt bo i una bona experiència per a altres àrees regables del Segarra-Garrigues en el sentit que al Canalet tenim una superfície de reg bastant significativa els resultats de la qual es poden extrapolar a altres zones del canal que es troben encallades”. En aquest sentit, la Generalitat valora que el Canalet pugui ser un banc de proves per incorporar al reg del Segarra-Garrigues més de 6.000 hectàrees declarades zepa, fins ara excloses.
La comunitat del Canalet, creada fa 60 anys i incorporada recentment al sistema Segarra-Garrigues, té 1.863 hectàrees donades d’alta per regar en municipis de l’Urgell com Tàrrega, Vilagrassa i Verdú. D’aquesta extensió, unes 800 hectàrees estan declarades zepa (zona especial de protecció de les aus), que són precisament les hectàrees en les quals tindrà poder executiu el protocol. Al tractar-se d’un regadiu històric anterior a aquesta figura de protecció, la comunitat va poder mantenir el reg. El canvi va arribar amb la modernització, que la comunitat va portar a terme temps enrere i ara havia d’establir un protocol de reg compatible amb la conservació de la fauna, que és precisament el que la Generalitat ha aprovat.
Objectius
Els objectius del projecte són modernitzar els sistemes de regadius existents, potenciar l’eficiència en el transport i distribució de reg (canonades a pressió) i incorporar estratègies de gestió dels cultius per a la millora dels hàbitats.
El Govern va explicar després de la reunió de l’Executiu que treballa per introduir nous regadius eficients i modernitzar els ja existents, i mitjançant aquest acord es continua el procés d’implantar el Segarra-Garrigues, complir els requisits ambientals i promoure el desenvolupament social del territori i la fixació de població.
La reunió mantinguda ahir entre secretaris i secretàries i alguns presidents de les 20 col·lectivitats del Canal d’Urgell per unificar criteris sobre la votació que decidirà en cada una si prospera el projecte de modernització de les més de 70.000 hectàrees d’aquest regadiu va finalitzar sense acord, segons van indicar alguns dels assistents.
Així, cada col·lectivitat té identitat pròpia i serà el seu president i els síndics els que diguin com es vota en cada una. L’únic en què es va coincidir és que, prèviament, caldrà deixar clares les clàusules de cada col·lectivitat i convocar una assemblea informativa prèvia a les votacions. No sembla que es puguin abordar fins a mitjans de novembre, segons les mateixes fonts. S’ha de garantir que la votació serà transparent i explicar la metodologia en cada col·lectivitat, una vegada constatat que no es podrà adoptar el mateix criteri per a totes. En algunes seran tots els regants els que votin i en d’altres ho faran només els síndics. Al final, seran els 135 síndics els que tinguin l’última paraula sobre el finançament per sufragar la renovació.