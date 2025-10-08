Lamine Yamal inspira un gegant: 2,40 metres d’altura i 13 quilos de pes
El jove futbolista del Barça és protagonista en una figura de la Colla Eduard d’Ivars d’Urgell
El jugador del Barça Lamine Yamal i l’escriptora d’Ivars Maria-Mercè Marçal van passejar junts diumenge passat per Miralcamp, al so de gralles, tambors i aplaudiments. Va ser en la forma de les seues versions gegants, dos figures festives que s’han convertit en símbols de renovació dins del món geganter de la comarca. Va ser durant la dotzena Trobada Comarcal Gegantera del Pla d’Urgell, un encontre que va reunir les diverses colles de la zona i va omplir el municipi de música, color i tradició.
El que més expectació va despertar va ser el gegantó dedicat a Yamal, una creació recent de la Colla Gegantera Eduard d’Ivars d’Urgell. Amb 2,40 metres d’altura i 13 quilos de pes, ret homenatge al jove futbolista del FC Barcelona, convertit en icona per a les noves generacions.
Compartint protagonisme, també hi va ser present la gegantona dedicada a la poeta Maria-Mercè Marçal (1952-1998), nascuda a Ivars d’Urgell. La figura va ser creada en el marc d’un projecte educatiu impulsat per l’escola Mare de Déu de l’Horta i la colla gegantera local, amb l’objectiu de retre homenatge a una de les veus femenines més destacades de la literatura catalana del segle XX.
Un altre dels convidats va ser el gegantó Poma Pometa, procedent de Barbens, una figura nascuda de l’àmbit escolar i ja molt estimada a la seua localitat. Lligat a activitats culturals i a contes infantils, la Poma Pometa representa l’esperit alegre i participatiu dels més petits, sent un exemple de com les escoles contribueixen a mantenir viva la tradició gegantera.
La Trobada Comarcal Gegantera del Pla d’Urgell va començar amb els parlaments de benvinguda, en els quals es va agrair la participació de les colles de Miralcamp, Bellvís, Castellnou de Seana, Fondarella, el Palau d’Anglesola, Golmés, Torregrossa, Vilanova de Bellpuig, Linyola i altres agrupacions que, amb els seus gegants i tabalers, van convertir els carrers en una festa col·lectiva.