3.400 radiografies a l’any d’estrenar el servei al CAP
Valoració positiva dels responsables de l’Àrea Bàsica de Salut que atén setze municipis . Incorporat després d’anys de reivindicacions dels veïns
Un total de 3.400 radiografies d’extremitats i tòrax són les que ha fet el servei de radiologia a l’Àrea Bàsica de Salut de les Borges inaugurat fa un any. La xifra demostra que estaven més que justificades les queixes dels usuaris, que van reclamar durant anys la posada en marxa, segons va explicar la responsable de l’ABS, Meritxell Cunillera. Amb l’esmentat servei s’eviten desplaçaments a Mollerussa i Lleida, com era necessari fins a l’estrena, sobretot de pacients d’avançada edat, va indicar. La unitat de rajos X monitorada amb dos detectors permet efectuar, previsiblement, unes 5.000 exploracions a l’any. L’Àrea Bàsica de Salut de les Borges dona servei a unes 16.200 persones dels municipis de l’Albagés, l’Albi, Arbeca, les Borges, Castelldans, Cervià, el Cogul, l’Espluga Calba, la Floresta, Fulleda, Juneda, els Omellons, la Pobla de Cérvoles, Tarrés, el Vilosell i Vinaixa.
A banda de l’aparell de rajos X es compta amb un tècnic especialista que passa visita de 13.30 hores a 20.30 hores de dilluns a divendres. Els caps de setmana el consultori està tancat i si hi ha urgències els malalts s’han de desplaçar fins a la capital del Pla o del Segrià.
El centre d’atenció sanitària de la capital de les Garrigues va obrir portes el 2012 i ja estava prevista una sala de radiologia encara que va quedar en l’oblit. Des d’aleshores professionals i usuaris l’han reclamat a la conselleria de Salut. Segons Cunillera, comptar amb aquesta prestació “reforça el compromís de Salut amb el territori, amb una ruralitat molt dispersa”. Ara s’eviten desplaçaments llargs.
Protestes i mobilitzacions
La falta d’un servei de radiologia al CAP de les Borges va provocar protestes i mobilitzacions ciutadanes i pronunciaments de les institucionals dels municipis de les Garrigues per reclamar la posada en marxa. L’ABS també compta amb especialitats de psiquiatria i psicologia i un dia a la setmana, ginecologia.
Un total de 25 pacients van estrenar a primers d’octubre del 2024 el servei de radiologia. Són persones que estaven agendades des de fa dies per la qual cosa es va tractar de pacients acumulats pendents de revisió. L’atenció normal és d’uns 15 pacients en les visites que es porten durant els dies de servei.