AUDIOVISUAL
Cachou, ‘os d’or’ del Pirineu: el rodatge de ‘Matar a un oso’ sobre la incògnita de la seua mort porta 150 professionals al Pallars i Aran
Thriller amb un elenc que encapçalen Eduard Fernández i María Rodríguez Soto
El Pallars Sobirà i la Val d’Aran s’han convertit aquestes setmanes en l’escenari d’un rodatge que barreja realitat i ficció, amb un rerefons tan fosc com atractiu. Es tracta de la sèrie Matar a un oso, una producció original de Movistar Plus+, amb ARTE France i en col·laboració amb Kubik Films, creada per Jorge i Alberto Sánchez-Cabezudo i inspirada en la controvertida mort de l’os Cachou, que va tenir lloc a la Val d’Aran durant el confinament per la pandèmia.
La filmació ha suposat des de finals d’estiu un desplegament logístic d’unes 150 persones –entre equip tècnic, producció i actors–, que han omplert hotels, apartaments turístics i restaurants, la qual cosa ha permès que molts empresaris allarguin la campanya turística estiuenca.
Està previst que el rodatge a Lleida acabi la setmana vinent, mentre que la producció inclourà també escenes rodades a Madrid i Segòvia. La sèrie compta amb un elenc encapçalat per Eduard Fernández, María Rodríguez Soto, Miki Esparbé, Pol López, Nora Navas, Àlex Monner i Joan Solé, i suposa també el retrobament dels creadors amb Fernández i López, després de coincidir a La zona i Nos vemos en otra vida.
El rodatge ha visitat localitats pallareses com Escalarre, Vilamur, Sort, Rialp, Àreu, Espot, Esterri d’Àneu i l’estació de Tavascan. A Àreu, per exemple, es van rodar escenes d’època. Aquesta localitat va acollir també l’enregistrament d’escenes de la pel·lícula Frontera el 2024, dirigida per Judith Colell i ambientada als anys quaranta, durant la dictadura franquista. Quant a la Val, les escenes s’han filmat a Vilamòs, Vielha, el port de la Bonaigua i l’entorn natural del Saut deth Pish.
Més d’un centenar de figurants han participat en els enregistraments, molts d’ells veïns de la zona, a qui es van afegir professionals arribats des d’altres comarques de Ponent a través d’agències de models. L’ambient de rodatge ha despertat gran expectació a la zona, on diversos veïns han pogut presenciar el dia a dia d’una producció de gran escala.
En la mateixa línia, diversos ajuntaments de la zona han percebut ingressos en concepte de taxes a la productora per acollir els rodatges.
Turisme
“La sèrie encara no s’ha estrenat i –el rodatge– ja ha tingut un gran impacte econòmic a la zona”, va explicar Josep Castellarnau, president de la Federació d’Hostaleria de Lleida, que va apuntar que “esperem que l’estrena serveixi també per promocionar la zona com a destinació turística, com ja va succeir amb la sèrie de Tor de Carles Porta, que va tenir un gran impacte per a la vall Ferrera”.
En aquest sentit, els caps de setmana, molts membres del rodatge han aprofitat per practicar activitats de turisme actiu, com ràfting, vies ferrades, marxes a cavall o amb bicicleta, redescobrint així el patrimoni natural de la zona, sovint acompanyats d’amics i familiars.
Sis capítols conformen la sèrie, sense data d’estrena
La història arranca amb la troballa del cadàver de l’os Cachou, un episodi que va sacsejar el Pirineu el 2020 i que va ser tractat des del primer moment com un assassinat. A mesura que va avançar la investigació, el cas va revelar una xarxa de tràfic de cocaïna dins de la Val d’Aran, un fet que va multiplicar-ne la complexitat i exposició mediàtica. Cinc anys després, el judici sobre la mort de l’animal segueix sense data, i la seua ombra continua sobrevolant la vall. La mort de Cachou treu a la llum profundes tensions entre els habitants de la vall, l’ecologisme i les polítiques europees, reflectint un conflicte entre tradició i modernitat de gran rellevància contemporània. Sis capítols componen aquesta ficció creada pels germans Sánchez-Cabezudo, autors d’altres exitosos thrillers espanyols com La zona (Movistar Plus+) i Nos vemos en otra vida (Disney+). La plataforma no ha anunciat encara la data d’estrena, malgrat que el més probable és que sigui el 2026.