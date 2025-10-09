Inicien els tràmits per a dos centrals híbrides de prop de 50 MW de potència a l'Urgell i la Conca de Barberà
El projecte preveu instal·lar dotze aerogeneradors i un total de 25.000 panells solars fotovoltaics
El Departament de Territori ha iniciat la tramitació de dos projectes de centrals energètiques renovables híbrides en sòl no urbanitzable en municipis de comarques de l'Urgell i la Conca de Barberà. La més gran d'aquestes centrals, promoguda per l'empresa Desarrollos Renovables RPG16, anomenada projecte híbrid Martí i amb 49,72 MW de potència, se situaria als termes municipals de Ciutadilla i Guimerà (Urgell) i de Passanant i Belltall així com de Vallfogona de Riucorb (Conca de Barberà). Preveu ubicar sis aerogeneradors de 6,8 MW cadascun i 112 metres d'altura de boixa –amb tres pales d'un diàmetre de 175 metres–, que conformen la central eòlica Martí, juntament amb 15.988 panells fotovoltaics, de la central solar Espluga 1.
Segons la documentació aportada pels promotors, el projecte també inclou la instal·lació d'emmagatzematge Espluga 1, amb dos contenidors d'1,5 MW, un inversor bidireccional i les diferents línies d'interconnexió. El pressupost és de 35,2 milions d'euros.
Paral·lelament, el DOGC publica aquest dijous també l'anunci pel qual se sotmet a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i de construcció, autorització d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d'impacte ambiental d'un segon projecte híbrid, batejat com a Gardeny.
Se situaria als termes municipals de Nalec, Ciutadilla i Guimerà (Urgell) i Passanant i Belltall (Conca de Barberà). La iniciativa parteix dels mateixos promotors que l'anterior projecte, en aquest cas amb la denominació empresarial Desarrollos Renovables RPG15, amb la mateixa adreça de seu social a Madrid.
Aquesta segona central híbrida tindria una potència instal·lada un pèl inferior, 46,25 MW. Consta de la central eòlica Gardeny, amb sis aerogeneradors de 6,8 MW, de 112 metres d'altura de boixa i amb tres pales d'un diàmetre de 175 metres. En aquest cas, la central solar fotovoltaica Espluga 3 tindria menys panells solars fotovoltaics: 9.044. S'inclou la instal·lació d'emmagatzematge Espluga 3, amb dos contenidors de 2,65 MW, un inversor bidireccional i línies soterrades d'interconnexió. El pressupost és de 32,76 milions.
Segons consta al DOGC, a més, la subestació col·lectora SET Ciutadilla 30/220 kV, per on les dues centrals haurien d'evacuar l'energia, així com la línia d'alta tensió de 220 kV fins a la subestació de l'Espluga de 220 kV, no formen part del projecte i requeriran la seva pròpia autorització.