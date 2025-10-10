MEDI
Denuncien un abocament de fang al Cinca a Montsó
Ecologistes en Acció ha denunciat l’empresa Carburos de Cinca per un abocament de fang al riu al seu pas per Montsó al tractar-se d’un espai protegit per la Xarxa Natura 2000. La denúncia s’ha remès al Seprona, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i al Govern d’Aragó sol·licitant que s’investiguin els fets per si poden constituir delicte contra el medi ambient.
Segons els ecologistes, l’abocament ha contaminat el llit d’un braç secundari del riu en una extensió de més de 100 metres. El Cinca és l’afluent del Segre amb el qual conflueix a l’aiguabarreig de la Granja. La CHE està investigant l’esmentat abocament.