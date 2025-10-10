Detenen tres homes, dos dels quals multireincidents, per un robatori a una empresa de la Noguera
Un dels arrestats, que es va identificar falsament amb les dades del seu germà, tenia una ordre d'ingrés a presó pendent d'executar
Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Balaguer van detenir ahir tres homes, de 21, 36 i 41 anys, com a presumptes autors d'un robatori amb força en una empresa situada a la partida Torrella de Camarasa, a la comarca de la Noguera.
Els fets van tenir lloc durant la matinada d'ahir quan va saltar l'alarma de seguretat a les 01.30 hores. Diverses patrulles es van desplaçar ràpidament al lloc dels fets on van localitzar la porta d'una nau que havia estat forçada.
Mentre realitzaven les comprovacions al recinte, els agents van detectar una furgoneta que circulava per un camí proper i van procedir a aturar-la. El vehicle estava ocupat pels tres homes que posteriorment van ser detinguts en constatar que eren els presumptes autors del robatori.
Materials incriminatoris trobats durant la detenció
En el moment de la detenció, els sospitosos portaven a sobre targetes bancàries que presumptament havien sostret de l'empresa. A més, a la furgoneta van trobar un mall i una barra de ferro, eines que haurien utilitzat per forçar la porta d'entrada al recinte.
Un dels detinguts amb múltiples ordres pendents
Durant el procés d'identificació, un dels detinguts va intentar enganyar els agents proporcionant inicialment la identitat del seu germà. No obstant això, les comprovacions policials van permetre descobrir la seva veritable identitat, revelant que tenia diverses ordres judicials pendents: dues per informar del seu domicili, dues de detenció per delictes d'estafa emeses per jutjats de Torrent i València, i una ordre de detenció i ingrés a presó dictada per un jutjat de Ceuta, també per estafa.
Cal destacar que dos dels tres detinguts acumulen una trentena d'antecedents policials. Tots tres han passat avui a disposició judicial davant el Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Cervera, que determinarà les mesures a prendre en aquest cas.