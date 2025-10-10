L’activista cultural Carme Bonet publica el llibre ‘La volta al món en 80 països’
Relata vivències i experiències personals
L’activista cultural Carme Bonet va presentar el llibre La volta al món en 80 països el cap de setmana passat al Paranimf de la Universitat de Cervera. La idea d’escriure un llibre sobre els seus viatges va sorgir després d’una exposició el 2011 al Museu de Cervera amb fotografies de les seues aventures pel continent americà. En l’últim viatge a l’Argentina a principis d’any va començar a escriure el llibre, amb més de 240 pàgines de vivències i reflexions personals. “Viatjar m’ha ensenyat a tenir una mentalitat oberta, a entendre la gent i acceptar totes les cultures (...) no soc una turista, jo soc una viatgera”, afirma. Precisament, considera que l’Argentina és el país amb més bellesa, però també va quedar impressionada amb l’Índia o les illes Galàpagos. En contrast, alguns dels viatges més durs van ser a Haití o Auschwitz. En la presentació, a la qual van acudir més de 200 persones, la van acompanyar les seues dos filles, Judit i Vanesa, que van relatar algunes anècdotes dels viatges compartits. També va participar el seu amic Ramon Vallès. Bonet va explicar que ha tingut oportunitat de viatjar arreu del món, ja que el seu marit treballava com a pilot d’aviació. En l’acte es va projectar un vídeo amb fotografies editat per Pep Oriol i es va poder veure una exposició efímera amb imatges, records i objectes singulars de més de 65 països de l’Àfrica, l’Àsia, Europa i Amèrica que ha visitat.
L’acte va comptar amb la col·laboració de l’Associació Cultural el Campanar, de la qual Bonet és presidenta. Els assistents van poder degustar el Bilandó, una tapa que l’entitat va idear basant-se en un dels tocs de campanes dels Campaners de Cervera.