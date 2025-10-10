ENERGIA
L’Estat planeja més alta tensió a Lleida i la Generalitat demana potència per a Torreblanca
La nova planificació estatal inclou una nova línia entre Lleida i Osca i repotenciar-ne d’altres al Pirineu. El Govern al·legarà per demanar una subestació que garanteixi energia al futur polígon
L’Estat planeja reforçar la xarxa d’alta tensió lleidatana en els pròxims cinc anys, amb la construcció d’una nova línia entre Lleida i Osca i repotenciant-ne d’altres ja existents al Pirineu. Aquestes són algunes de les actuacions més destacades de la nova planificació de la xarxa de transport d’Energia 2025-2030, que va fer pública ahir el ministeri de Transició Ecològica. El document iniciarà ara un termini d’informació pública en què la Generalitat té previst presentar al·legacions. Segons fonts del Govern, una reclamarà una nova subestació per al futur polígon de Torreblanca-Quatre Pilans, al considerar que la potència prevista ara és insuficient.
El projecte del ministeri inclou una nova línia de 220 kV i més de 70 quilòmetres de longitud entre la subestació lleidatana de Mangraners i la de Penyalba, a Osca. Així, té com a finalitat “reforçar la connexió entre l’Aragó i Catalunya” per “reduir les restriccions per sobrecàrregues que comporten l’abocament d’energia renovable”.
Integrar la producció d’energies renovables a la xarxa és també un dels objectius de repotenciar tres línies existents de 220 kV al Pirineu: la de Moralets-Pont de Suert, la de Grado-Mediano-Pont de Suert i la de la Pobla-Pujalt. El pla apunta que augmentar la capacitat permetrà també “la instal·lació de nou emmagatzemament” a Moralets, on Endesa ha reactivat el projecte de recréixer la seua central reversible. Augmentarà així la seua capacitat per emmagatzemar energia.
La proposta inicial de l’Estat ha estat ben rebuda per la Generalitat, que considera indispensable incrementar la capacitat de la xarxa elèctrica catalana. No obstant, fonts del Govern van indicar que la Generalitat presentarà al·legacions per “millorar” el projecte original.
En el cas de Lleida, creu necessari incloure a les obres previstes per als propers cinc anys una subestació per a Torreblanca-Quatre Pilans. Haurà de subministrar instal·lacions industrials “singulars” que requereixin més de 50 MW de potència i augmentar la capacitat de distribució elèctrica a la zona.
Nova interconnexió amb Andorra i l’autopista elèctrica, ajornada
La planificació estatal reprèn la interconnexió elèctrica per subministrar energia a Andorra des de l’Alt Urgell, un projecte inclòs en el pla actual (2020-2025) i que no s’ha executat.
Ara es planteja com una obra programada a partir de l’any 2026. Es tracta d’una nova línia de 220 kV des d’Adrall, on està previst ampliar la subestació existent, fins al Principat. Té com a finalitat “alimentar la demanda” elèctrica del país veí des del sistema espanyol. El pla apunta que l’eix actual, de 110 kV, “no aconsegueix assolir prou capacitats per atendre la necessitat detectada”.La proposta inicial del Govern espanyol recull la polèmica interconnexió elèctrica entre Espanya i França a través del Pirineu aragonès, un projecte que acumula tres dècades de polèmica i de rebuig als territoris afectats. Així, després de diverses reformulacions al llarg dels anys, ara el traçat de la línia està previst a pocs quilòmetres del límit d’aquesta comunitat amb Navarra, si bé la posposa més enllà de l’horitzó de l’any 2030, fora ja de les previsions del nou pla estatal.
Projectes a l’Urgell per a noves centrals híbrides eòliques i solars
La multinacional austríaca RP Global, que promou parcs eòlics a la Segarra, ha iniciat la tramitació de dos projectes a l’Urgell per construir dos centrals híbrides, que combinaran molins de vent i plaques solars per produir electricitat.
Una, denominada Martí, tindrà una potència de 49,7 MW i inclourà terrenys dels municipis de Ciutadilla i Guimerà, així com de Passanant i Belltall i Vallfogona de Riucorb, a la comarca veïna de la Conca de Barberà. El segon, anomenat Gardeny, és de 46,25 MW i inclou finques de Nalec, Ciutadilla i Guimerà, a la comarca de l’Urgell, i de Passanant i Belltall, a la Conca de Barberà. Els dos projectes inclouen bateries per emmagatzemar energia.Aquestes dos centrals híbrides se sumen a les tres que la multinacional francesa Engie promou a les Garrigues. En aquest cas, són projectes per incorporar 72 hectàrees de plaques solars a parcs eòlics que ja existeixen a la comarca. També es plantegen a Lleida propostes per hibridar centrals hidroelèctriques amb plaques fotovoltaiques, instal·lades a terra o flotant sobre embassaments.