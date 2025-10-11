Aran hestège es hèires de ramat
Era codina locau lutz en ‘showcooking’ de Salardú e aué, eth concors de shivaus. Bossòst barrarà eth calendari er 1 de noveme damb un esdejoar dera Region Mondiau dera Gastronomia
Era Val d’Aran acuelh aguest mes e enquiar 1 de noveme es sues tradicionaus hèires de bestiar, ua celebracion que rebrembe era importància dera ramaderia ena economia e cultura d’aguest territòri. Es hèires, celebrades en Les, Salardú, Vielha e Bossòst, rebremben eth descens deth bestiar des montanhes entara sua reclusion enes bòrdes, un eveniment que mercaue era fin dera sason de peisheus e er inici deth periòde d’iuèrn. Aué dia, es hèires mantien era sua esséncia rurau mès an devengut autentiques hèstes populares qu’apròpen a vesins, toristes e curiosi. Eth programa incluidís esdejoars populars aufrits pes ajuntaments, mercats artesanaus e comerciaus, concorsi ramadèrs —coma eth Concors Morfologic deth Shivau Pirenenc Catalanan— e actes culturaus coma exibicions de balhs tradicionaus, espectacles infantils e teatre en carrèr. En Les, mès de 500 persones participèren eth passat deluns en esdejoar inaugurau, aufrit per ajuntament, mentre qu’es mès petiti gaudien de jòcs e espectacles coma Camins que parlen. En Salardú, era mòstra ramadèra e eth showcooking amassèren a restauradors de Naut Aran e a mès de 200 persones vengudes de tota era Val d’Aran entà gaudir de productes de tardor, en tot concludir damb er espectacle Era Princesa Codinèra. Vielha seguic era tradicion damb eth sòn pròpri concors de ramat, mercat comerciau e activitats pendent tota era jornada. Era localitat de Salardú serà era encuedada d’acuélher enguan eth tradicionau Concors Morfologic de Shivau Pirenenc Catalan.
Fin finau, Bossòst barrarà eth cicle d’aguest calendari de hèires aranés eth dissabte 1 de noveme, damb un programa qu’includís exibicions de balhs aranesi, un mercat artesanau e un esdejoar popular en tot hestejar era Region Mondiau dera Gastronomia.