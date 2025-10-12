SUCCESSOS
Assalten una masia de Sant Martí de Riucorb i lliguen de mans una parella per robar-los-hi
Tres encaputxats van accedir divendres a la nit al domicili del nucli de Rocafort. No van aconseguir emportar-se joies ni diners malgrat que van sostreure els mòbils de les víctimes i una furgoneta C15
Un grup de lladres va assaltar una masia aïllada a Sant Martí de Riucorb, a l’Urgell, i va lligar una parella per robar-los. Els Mossos d’Esquadra van ser alertats a les 22.12 hores. Pel que sembla, tres lladres encaputxats van irrompre a la casa en la qual hi havia un home de 65 anys i una dona de 73, segons va avançar El Caso, i va confirmar aquest diari. L’assalt es va produir en una casa de fusta situada al nucli de Rocafort i van immobilitzar la parella que hi viu. Els assaltants van buscar per tota la casa però no van trobar diners ni objectes de valor. Es van emportar els telèfons mòbils de les víctimes i el seu cotxe, una furgoneta Citroën C15. Les víctimes no van resultar ferides, segons els Mossos, i van poder deslligar-se al cap d’una estona que marxessin els lladres i de seguida van trucar al 112.
La masia es troba molt apartada del nucli urbà. Malgrat ser de Rocafort, està situada al costat del terme de Vallbona de les Monges i s’hi accedeix per una pista forestal que uneix Nalec amb Vallbona.
Fonts properes van explicar que ahir al matí les víctimes van ser ateses al CAP de Tàrrega, on els van fer una revisió, i van acudir a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Tàrrega per declarar i presentar la denúncia. Ahir a la nit no constaven detencions.
Més vigilància
L’alcalde de Sant Martí de Riucorb, Gerard Balcells, va assegurar que “estan molt espantats perquè són persones grans que viuen en una zona molt tranquil·la”. Balcells va reconèixer que l’assalt havia causat “màxima sorpresa” ja que es tracta d’una masia en la qual és difícil accedir perquè està situada al mig de la serra. El primer edil va insistir a demanar més presència policial als pobles petits. “No veiem les patrulles passar de forma habitual, només quan passa alguna cosa, no tenim prou vigilància”.
Fa cinc anys hi va haver un cas similar al municipi
Fa cinc anys, el març del 2020, hi va haver un altre assalt similar al municipi.Dos encaputxats van assaltar a primera hora del matí un matrimoni gran a casa seua a Sant Martí de Maldà. Els lladres van lligar de mans i van emmordassar les víctimes per després buscar per tot l’habitatge objectes de valor. Les víctimes van estar emmordassades almenys durant un parell d’hores fins que la dona va aconseguir alliberar-se i demanar auxili. A més, en els últims anys s’han registrat casos semblants en altres localitats com Alguaire o Lleida. L’octubre del 2023, uns lladres van assaltar una parella d’octogenaris a la urbanització Tabac d’Alguaire. Un mes després, hi va haver un cas similar a la partida Bovà, a l’Horta de Lleida. I el desembre d’aquell any, hi va haver un assalt mortal a Tàrrega.