El comerç se’n va de festa
Gran afluència de visitants i compradors en el desè aniversari de la Nit Boja. Increment de vendes pels descomptes que van oferir els establiments i els bons de l’ajuntament
La Nit Boja de Foment Tàrrega va celebrar el desè aniversari divendres passat amb una resposta espectacular del públic i un ambient que va confirmar la seua plena consolidació com a cita clau del comerç local. Des de primeres hores de la tarda, els carrers del centre es van omplir de veïns i visitants disposats a disfrutar d’una jornada que va combinar compres, música i animació fins a la mitjanit. Aquest any, els bons de compra impulsats per l’ajuntament van tornar a ser un èxit, juntament amb els descomptes especials dels establiments participants, la qual cosa es va traduir en un notable increment de vendes.
Entre les propostes més freqüentades van destacar les actuacions dels joves talents al Laberint amb música, dansa clàssica i arts. També hi va haver una ruta de tapes i molts establiments van aprofitar per presentar productes de la nova temporada. Algunes botigues com Asbert i Cristina van organitzar desfilades, molt freqüentades i aplaudides. Els més petits van poder disfrutar de jocs gegants de fusta a l’avinguda Catalunya així com d’un conte en anglès amb Kids & Us. No van faltar les exhibicions multitudinàries del Gyas Club i de l’Escola de Dansa Tàrrega.
El bon ambient, acompanyat per una climatologia suau, va afavorir l’afluència de visitants. Comerciants van valorar positivament la iniciativa. Per a molts, la Nit Boja s’ha convertit en la cita més esperada de la tardor i marca l’inici de la temporada comercial amb optimisme i esperit festiu.