TRIBUNALS
A judici per suposat tràfic de cocaïna des d’un domicili de Tremp
Els Mossos van trobar 145 grams d’aquesta droga
La Fiscalia sol·licita una condemna de quatre anys de presó per a un veí de Tremp de 43 anys que va ser arrestat l’octubre del 2019 com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de cocaïna. Està previst que sigui jutjat dimecres vinent dia 22 a l’Audiència de Lleida.
Els Mossos d’Esquadra van arrestar l’acusat el 8 d’octubre del 2019 després que a començaments d’aquell any tinguessin coneixement que un veí de la capital del Jussà s’estava dedicant suposadament a la venda de substàncies estupefaents des del seu domicili del carrer Adoberies i que es desplaçava a la plaça de Capdevila i altres carrers del nucli antic, si feia falta amb bicicleta, per distribuir la droga. Els Mossos van obrir una investigació i, una vegada confirmades les sospites, van detenir el presumpte autor i van escorcollar el seu habitatge. Van decomissar 145,2 grams de cocaïna, tres bàscules digitals, material divers per embolicar la droga, 955 euros i dos telèfons mòbils. La droga hauria tingut un valor de 13.328 euros al mercat il·lícit. El Ministeri Públic, a més de la petició de quatre anys de presó, sol·licita que se li imposi una multa de 39.000 euros.
Venda des de la Seu Vella
D’altra banda, l’Audiència també té previst jutjar el 22 d’octubre un veí de Lleida que va ser arrestat el 3 d’octubre per presumpte tràfic de drogues. Va ser detingut pels Mossos a la plaça de la Sardana a la Seu Vella quan presumptament va fer una venda de cocaïna. Li van decomissar gairebé sis grams de cocaïna. La Fiscalia sol·licita una condemna de quatre anys i mig de presó i una multa de 1.000 euros. El cas va ser investigat pel jutjat d’Instrucció 1 de Lleida.