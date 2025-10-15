Les noves dependències d’Acció Social, a punt a finals d’any
L’ajuntament de Mollerussa preveu acabar a finals d’any la reforma de les antigues oficines de CaixaBank, situades a la planta baixa de l’edifici consistorial, amb l’objectiu d’ampliar les dependències de l’Àrea d’Acció Social municipal i millorar així l’atenció a la ciutadania. L’alcalde, Marc Solsona, el regidor d’Obra Nova, Josep Maria Garrofé, i la regidora d’Acció Social i Comunitària, Anna Carné, van visitar ahir les obres, adjudicades en dos lots a les empreses Kiruri Logística i Refrigeració Miquel Garcia, amb un pressupost total de 329.195 euros, subvencionat per la diputació de Lleida. El projecte permetrà habilitar sis despatxos, una sala de reunions i un bany.
L’alcalde va destacar la importància d’aquesta actuació perquè “millorem l’atenció a les persones i, alhora, recuperem la façana de l’ajuntament en la seua totalitat com a serveis municipals”. Garrofé va destacar que les obres consisteixen en la reforma integral de l’espai, amb la renovació completa de les instal·lacions i la col·locació d’un terra tèrmic, actuant sobre una superfície construïda de 187 metres quadrats. Ja s’ha executat un 40 per cent dels treballs i queden pendents detalls com la fusteria exterior d’alumini.