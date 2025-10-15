Una segona joventut daurada
El Casal Sènior arriba als 600 usuaris, quadruplicant la xifra registrada fa 4 anys. A causa de la demanda, habiliten un nou espai per a activitats pròxim al Banc d’Aliments
El Casal Municipal Sènior de Mollerussa ha iniciat el curs amb una resposta ciutadana sense precedents: les 600 places ofertes s’han cobert al complet, en una vintena d’activitats que combinen lleure, cultura i esport. La demanda ha crescut en un centenar de sol·licituds respecte a l’any passat i quadruplica la registrada en el curs 2021/22, quan només es van comptabilitzar 148 inscripcions. Aquest augment exponencial ha obligat el consistori a ampliar grups i a habilitar nous espais per poder atendre totes les peticions. Segons va explicar la regidora d’Acció Social i Comunitària, Anna Carné, “hem vist com en pocs anys ha canviat el perfil d’usuaris del Casal i la seua forma de viure l’envelliment actiu”. En concret, si anteriorment els menors de 70 anys representaven només un 13 o 14% dels usuaris, ara ja arriben al 34%. Una dada que confirma que el Casal s’ha convertit en un espai intergeneracional de segona joventut.
Una de les activitats que millor reflecteix aquesta transformació és la nova proposta de tonificació muscular. Inicialment estava prevista per a un sol grup de 16 persones, però davant de l’allau d’inscripcions (prop de 80) s’han creat tres grups addicionals i s’ha adaptat un nou espai a les dependències contigües al Centre de Distribució d’Aliments. També s’han incrementat els grups de ioga i de gimnàstica adaptada.