Acusat d'intentar violar una veïna a Agramunt: la Fiscalia li demana 3,5 anys de presó i 7 de llibertat vigilada
La dona ha declarat que l'home, qui ha negat els fets, la va drogar
L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dijous un home acusat d'intentar violar la veïna el novembre del 2020 a Agramunt, a l'Urgell. Durant el judici, la víctima ha declarat que va anar a casa del processat i aquest va convidar-la a sopar i a dormir i, malgrat que ella li havia dit que només serien amics, ell va intentar agredir-la sexualment.
La dona ha relatat que feia dos mesos que vivia de lloguer en un edifici d'Agramunt. Segons ha detallat, la propietària havia dividit un dúplex en dos habitatges independents, de manera que el processat vivia a l'àtic i ella residia al pis inferior. "Teníem els comptadors partits, ell tenia un comptador de llum dins el seu pis i calia restar els consums del comptador principal, que era a casa meva. Jo vaig pujar a casa seva exclusivament a fer una foto del seu comptador, ja que ell no me l'enviava", ha justificat.
La víctima ha explicat que va entrar al pis i que l'home estava fumant marihuana, va fer la foto del comptador i li va dir que se'n volia anar. "Va insistir perquè em quedes a sopar i a dormir. Li vaig dir que no i em va dir que almenys em fumés una cigarreta amb ell. Em va servir un got petit de cervesa que no vaig veure d'on treia i vam estar parlant de si es podia empadronar al pis, ja que el lloguer legal era el meu, perquè no li retiressin la custòdia de la filla", ha afegit.
La dona assegura que va perdre la consciència
En un moment donat, la dona ha relatat que es va començar a marejar i es va adonar que no era capaç d'aixecar-se i el cos no li responia. Tot seguit, ha afirmat que l'home li va oferir un tall de pizza i la va tirar cap enrere al sofà llit, se li va posar a sobre, va començar a petonejar-li la boca, va agafar-la fort dels canells i intentava obrir-li les cames. "Li vaig repetir molts cops que parés, però estava fora de si. Vam començar a forcejar, em va colpejar i intentava abaixar-me els pantalons. També em petonejava i m'estrenyia els pits", ha detallat. "Li havia dit que era lesbiana, que tenia parella i era fidel", ha afegit.
La dona ha assegurat que va acabar perdent el coneixement i que no recorda com va poder sortir del pis. La dona ha assenyalat que es va despertar al mig del replà, vestida, i que no va començar a tenir flaixos dels fets fins al cap d'uns dies, quan era a la feina. En primer lloc, la dona va acudir al CAP d'Agramunt i, posteriorment, van derivar-la a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. "Suposadament em va drogar. Allà em van dir que per això tenia amnèsia", ha afirmat.
Les anàlisis d'ADN no van trobar restes de semen de l'home, però la dona tenia diversos hematomes i marques als braços, als canells i a les cuixes de la dona compatibles amb una situació d'abús sexual, segons els forenses que la van explorar. Les analítiques van descartar la submissió química ni tampoc van trobar restes de drogues al cos de la víctima, tot i que un dels perits ha declarat que en alguns casos les restes desapareixen al cap de sis hores. La dona va passar més d'un any de baixa i encara rep tractament psicològic.
Per la seva banda, l'acusat ha reconegut que creia que la dona tenia interès en ell i ha admès que el dia dels fets va proposar-li que es quedés a dormir. "Es va quedar a sopar, vam seure al sofà i ens vam fer petons mútuament fins que ella va dir que se sentia bruta perquè tenia parella i allà es va acabar tot. No li vaig subjectar els canells i no va haver-hi cap forcejament", ha declarat. L'home ha reconegut que l'endemà va enviar un missatge a la dona a posteriori on s'excusava per la seva actitud, però no ha sabut aclarir al tribunal a què volia referir-se.
Fiscalia manté la petició de presó
En el torn de conclusions, la Fiscalia ha defensat que l'home va intentar violar la dona, per la qual cosa ha mantingut la petició de 3,5 anys de presó i 7 anys de llibertat vigilada. També ha sol·licitat que no pugui aproximar-se a menys de 200 metres de la dona ni comunicar-se amb ella durant 7 anys, i que la indemnitzi amb gairebé 6.650 euros per les seqüeles. La fiscal també ha sol·licitat una pena de 900 euros de multa i el pagament d'una indemnització de 313 euros per un delicte de lesions. L'acusació particular ha demanat que, subsidiàriament, es condemni l'home per un suposat delicte d'agressió sexual.
Per la seva banda, la defensa ha demanat l'absolució de l'home. Durant la vista el lletrat defensor ha exposat que la dona podia haver-se marejat per l'ambient carregat de marihuana que hi havia al pis o per l'efecte de combinar l'alcohol de la cervesa amb la medicació que ella prenia. Segons un dels pèrits que ha comparegut al judici, això hauria pogut produir-li somnolència, però no desorientació o pèrdua de consciència. El judici ha quedat vist per a sentència.