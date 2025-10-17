SEGRE

RAMADERIA

En marxa la silvopastura en 30 hectàrees de Tarrés

La iniciativa es va posar en marxa ahir en una finca de Tarrés i estarà controlada per dos pastores. - ÀLEX SAMPER

Un ramat de quinze cabres i uns deu cavalls van començar ahir a pasturar en unes 30 hectàrees de les partides de la Gravera i Fontfreda de Tarrés per experimentar la silvopastura i, d’aquesta manera, evitar incendis al bosc. Els terrenys són d’uns seixanta propietaris, malgrat que també hi ha finques del consistori. Els ramats estan controlats, ja que cada animal porta un GPS per localitzar-lo, segons va explicar l’alcalde, Carles Mora. L’experiència va començar a forjar-se durant el passat mandat. En aquests últims anys s’ha aconseguit el beneplàcit dels amos de bosc i també l’assessorament de com actuar per part de bombers i associacions de defensa forestal. Ha suposat una inversió de 117.000 euros que ha finançat la Generalitat. Dos pastores es faran càrrec de vigilar els animals.

