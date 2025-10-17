SUCCESSOS
Un veí de Rosselló mata a propòsit una vaqueta en un encierro
Acabaven de deixar anar Grajilla a Bolaños de Campos, a Valladolid, i la va atropellar amb un quad. Un delicte que es castiga amb fins a 18 mesos de presó
La Guàrdia Civil de Valladolid ha imputat un veí de Rosselló de 39 anys per matar a posta amb el seu quad una vaqueta en un encierro celebrat a Bolaños de Campos el passat 3 d’octubre. Ha estat denunciat penalment com a presumpte autor d’un delicte contra els animals.
La Guàrdia Civil va tenir coneixement del cas per una trucada del delegat governatiu del festeig taurí Encierro de Campo, que va tenir lloc la tarda del 3 d’octubre a Bolaños de Campos. Va explicar que un dels caps de bestiar utilitzat en el festeig havia estat atropellat per un quad, causant-li la mort. Seguidament es va obrir una investigació ja que podia suposar un delicte contra els animals. Va tenir lloc quan es va deixar anar la primera de les dos vaquetes que formaven part de l’encierro, de nom Grajilla, quan aquesta va sortir del recinte improvisat que havien format els participants amb els vehicles. En aquell moment un d’ells, que anava en quad, va envestir l’animal passant-li amb el vehicle per sobre i causant-li la mort a l’acte. La persona que conduïa el quad va intentar abandonar del lloc però veïns van aconseguir identificar-lo.
Pel perjudici causat, l’alcalde de la localitat i el ramader que organitzava el festeig van denunciar els fets a la caserna de Medina de Rioseco (Valladolid). A més, el Partit Animalista Pacma va denunciar públicament el cas i va exigir “una investigació exhaustiva i la depuració de responsabilitats pels fets”. La Guàrdia Civil va acabar imputant el veí de Rosselló de 39 anys com a autor d’un delicte contra els animals.
Les diligències instruïdes han estat posades a disposició del jutjat d’Instrucció de Guàrdia de Valladolid, així com de la Fiscalia de l’Audiència Província de Valladolid (Urbanisme i Medi Ambient). El delicte contra els animals –article 340 bis del Codi Penal– preveu penes de presó que van dels sis als 18 mesos o multes de 18 a 24 mesos. També ha estat remesa a la prefectura de Trànsit de Valladolid una denúncia per tenir caducada l’ITV quan van ocórrer els fets.