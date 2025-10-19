Vols dissuasius amb aligots de Harris per frenar els coloms a Tremp
L’ajuntament de Tremp ha contractat durant dos mesos un professional especialitzat en falconeria –caça amb aus rapinyaires entrenades– que treballa amb dos aligots de Harris amb l’objectiu de reduir la plaga de coloms al municipi. El sistema consisteix a fer vols dissuasius amb un mascle i una femella cada dos dies en diferents punts de la localitat. Les àguiles, que cacen de forma natural aquestes aus, exerceixen sobretot un paper preventiu: la presència d’un depredador fa que els coloms evitin niar a les zones on perceben risc.
Amb això es pretén disminuir-ne la població i mitigar els problemes que generen, com la brutícia o els danys en façanes i teulades. Aquesta tècnica ja s’ha aplicat amb èxit en altres ciutats, entre les quals Lleida, on la Paeria també programa vols d’aquest tipus per controlar les colònies. Segons l’ajuntament, el mètode és completament segur per a les persones i constitueix una alternativa ecològica i efectiva davant altres sistemes més invasius.
Durant les properes setmanes serà habitual veure el falconer pels carrers de Tremp acompanyat dels seus dos aligots, una estampa poc comuna que no passa desapercebuda entre els veïns.