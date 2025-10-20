PREVENCIÓ
32 remugants pasturen a Tarrés per reduir el risc de foc
Tarrés, a les Garrigues, ha posat en marxa un projecte de silvopastura i ramaderia regenerativa per prevenir incendis forestals i gestionar la zona boscosa del municipi. Un ramat de 24 ovelles i cabres i un altre de 8 cavalls, és a dir, 32 remugants, pasturen en tres parcel·les de 40 hectàrees en zones forestals i estratègiques amb una gran càrrega de combustible. Els pastors s’han dotat de tecnologia com aparells GPS per controlar els animals, els quals es mengen el sotabosc per adequar i mantenir el territori. La intenció és, com va avançar SEGRE, anar canviant els ramats de parcel·la, depenent del potencial vegetal. De forma indirecta, en el marc del projecte també es potencia el paisatge mosaic i es millora la biodiversitat de la zona. Les zones d’actuació, tancades, tenen menjadores i abeuradors.