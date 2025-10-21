El 30% de l’energia per al Principat serà renovable
Després d’un conveni entre Endesa i Feda
Endesa i Forces Elèctriques d’Andorra (Feda) van renovar ahir l’acord de subministrament de l’electricitat importada cap al Principat. El document estableix que el 30% de l’energia que es farà arribar al país des d’Espanya es cobrirà a través d’un PPA (Power Purchase Agreement) amb energia verda certificada (GdO).
L’objectiu és que aquesta mesura entri en vigor el 2028 i que permeti a la companyia andorrana garantir una estabilitat de preus al consumidor final, a més de reforçar el paper d’Endesa com el seu soci energètic espanyol de referència. La iniciativa forma part de l’estratègia de les dos companyies cap a la descarbonització i l’aposta per l’energia renovable. D’altra banda, la firma de l’acord va ser ahir a la seu de Feda a la parròquia d’Encamp.
La companyia elèctrica andorrana va destacar la importància de l’acord, que s’emmarca en el context del compromís de Feda per garantir que tota l’electricitat importada l’any 2030 sigui d’origen renovable.
Per a Endesa, els PPA s’han convertit en una eina fonamental per donar estabilitat en la cobertura de necessitats energètiques.