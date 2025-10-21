RAMADERIA
Agricultura demana autorització per vacunar bestiar fora dels focus
Necessita l’aval de Madrid i de Brussel·les per inocular a la Noguera i el Segrià
“S’ha plantejat al ministeri (d’Agricultura) la possibilitat d’ampliar el radi de vacunació (de caps de bestiar de boví contra la dermatosi nodular) a determinades zones fora” dels focus amb contagis declarats, va admetre ahir el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig.
El conseller, no obstant, va eludir aclarir si entre aquestes noves àrees es troba la Noguera, on els ramaders demanen iniciar la vacunació per protegir les explotacions de llet al conèixer-se que els cadàvers dels animals sacrificats es traslladen per centenars a una fàbrica situada entre Térmens i Vallfogona de Balaguer per ser processats abans d’incinerar les restes en cimenteres, o el Segrià, on els veterinaris demanen estendre la mesura davant la densitat de la cabanya de carn.
“És una proposta tècnica i hi estem treballant”, va dir el conseller. “És una mesura de contenció de la malaltia que ha de tenir justificació tècnica i que requereix autorització del ministeri i de Brussel·les”, va anotar.
Així, la vacunació fora dels focus declarats requereix una autorització específica, ja que la proliferació de positius conseqüent de la inoculació dificulta el seguiment de l’epidèmia a l’emmascarar els contagis naturals.
Agricultura preveia que la taxa de vacunació als focus declarats, deu fins a la data, tots a Girona, arribés ahir al 75%, la qual cosa permetria “entrar en una altra fase”.
Una taxa d’aquest nivell equival a assolir la immunitat de grup, és a dir, un nombre d’individus amb prou anticossos per trencar la cadena de contagis i perquè el virus mori abans de poder-se allotjar en altres de sans.
Localitzada a Gerb la vaca que es va escapar de Balaguer el dia 7
El dispositiu de recerca de la vaca de raça betizu que el passat dia 7 d’octubre es va escapar de l’escorxador de Balaguer quan havia de ser sacrificada va aconseguir ahir delimitar l’àrea al terme de l’EMD de Gerb (Os de Balaguer). Agents Rurals van treballar amb drons tèrmics per detectar amb més precisió la ubicació i sacrificar l’animal, ja que l’objectiu és que no arribi a estar en contacte amb altres animals de granges de la zona pel risc de contagi si tingués dermatosi nodular.