El Justícia investiga la supressió del bus escolar a 9 alumnes de Binèfar
Estudiants de Vallcarca i de Binacet van ser exclosos de la ruta per falta de places
El Justícia d’Aragó, el defensor del poble autonòmic, ha obert una investigació per determinar les responsabilitats de la conselleria d’Educació del Govern d’Aragó en la decisió de deixar durant un mes sense transport escolar a nou alumnes de l’IES Sierra de San Quílez de Binèfar, quatre de la localitat de Vallcarca, situada a set quilòmetres de la capital lliterana, i cinc de Binacet, a deu.
Els alumnes de Secundària d’aquestes dos localitats, com ocorre amb Esplucs o Sant Esteve de Llitera, tenen com a centre de referència l’institut de Binèfar, per al qual el transport escolar va començar a funcionar amb normalitat a principis de setembre, quan van iniciar-se les classes de l’ESO.
Tanmateix, el dia 15, amb la incorporació dels alumnes de Batxillerat i dels graus d’FP, el servei va començar a deixar molt a desitjar: el bus escolar va deixar de recollir al matí els quatre de Vallcarca, tres d’ESO i un de Batxillerat, i de portar-los al poble a l’acabar les classes; i cinc joves de Binacet van començar a quedar-se sense seient per falta de places a l’autocar, la qual cosa en ocasions comportava amonestacions per faltes i retards.
Així mateix, amb els d’Esplucs passava una situació similar, amb alumnes amuntegats en alguns casos i amb els de menor pes viatjant a la falda dels més corpulents en d’altres en funció de si aquell dia els traslladava un autocar o dos furgonetes.
La situació, que es va normalitzar a partir del 14 d’octubre amb la posada en marxa d’un doble transport per a la línia de Vallcarca i Binacet i habilitant vehicles amb prou places a Esplucs, suposa l’enèsim episodi de deteriorament dels serveis públics autonòmics a la Franja en els dos anys escassos del Govern de Jorge Azcón.
El cas ha acabat sobre la taula del Justícia. Fonts de la institució van confirmar l’obertura d’un expedient després de la formalització d’una queixa per part de les famílies de Vallcarca i l’enviament d’un requeriment al departament d’Educació el 10 d’octubre perquè ofereixi la seua versió dels fets.
“No entenem què ha passat, perquè és una ruta ja creada. Demanàvem un taxi, amb això n’hi havia prou”, explica Estela Mirón, membre d’una de les famílies de Vallcarca afectades, que recorda que, mentre el Govern d’Aragó s’ha desentès del servei, ells s’han encarregat de portar els nens a classe i de recollir-los al sortir.
“La solució no era no portar-los, els nens han d’anar a classe”, assenyala. I recorda que encara que el transport escolar “és una cosa a què teníem dret”, els havia estat impossible canalitzar les queixes cap a la conselleria d’Educació: Al servei provincial no ens agafaven el telèfon com havíem de reclamar?”
Retards en la liquidació de les beques de menjador
La conselleria d’Educació va començar a liquidar fa unes setmanes les beques de menjador corresponents al curs 2023-2024, la qual cosa va finalitzar fa ja més d’un any. Aquest retard està provocant problemes de liquiditat, segons el cas, als centres, els CRA (Col·legis Rurals Agrupats) o els ajuntaments que assumeixen el finançament del cost del servei a l’espera d’aquestes liquidacions.
La situació és generalitzada als centres d’ensenyament de la Llitera, que es veuen obligats, en uns casos les escoles i en d’altres els consistoris, a assumir el cost que suposen els menjadors durant més d’un any, i fins dos en alguns casos, per a les famílies a les quals per la seua situació econòmica se’ls reconeix el dret a les ajudes. Quan els menjadors són de titularitat municipal, el Govern d’Aragó enrevesa una mica més l’assumpte a l’ingressar-li la beca a la família en lloc de l’ajuntament, la qual cosa, en funció de la situació econòmica de la primera, es tradueix en impagaments, dels quals el departament es desentén.