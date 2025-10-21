Marxa per reclamar la millora de la via Albalat-Esplucs
Reivindicativa caminada d’usuaris
Més d’un centenar de veïns d’Albalat de Cinca i d’Esplucs i usuaris de la carretera autonòmica A-1239 van participar diumenge en una de caminada reivindicativa per reclamar la rehabilitació de la via al tram entre aquestes dos localitats, visiblement deteriorada després de dècades d’abandó per part dels diversos executius.
Així, es tracta d’un dels eixos clau per enllaçar el corredor de l’N-II i el de Fraga a Osca amb els de l’A-22, l’N-240 i l’N-230, per les quals es canalitza el gruix del trànsit comercial de la Llitera, el Baix Cinca i el Cinca Mitjà.
“Durant el recorregut es va poder constatar el pèssim estat del ferm i les condicions de perillositat que presenta aquesta via”, va denunciar en un comunicat la Plataforma Carretera A-1239, que va recordar que es tracta d’“una situació que venim denunciant des de fa temps” i que mostra la “necessitat urgent d’una actuació” de millora. “Una carretera digna i segura no és un luxe, és una necessitat”, van assenyalar.
Al seu torn, l’Associació d’Empresaris de la Llitera s’ha sumat a les reivindicacions dels veïns i els usuaris.