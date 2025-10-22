Un estudi inclou tres carreteres de Lleida al top-50 de l'Estat amb més perill
La N-260 i la N-230, les que més punts perillosos tenen
L’entitat Automobilistes Europeus Associats ha inclòs dos trams de carretera de Lleida entre els 50 de més perillositat de la xarxa estatal. Es tracta dels que marquen els punts quilomètrics 237 i 238 de l’N-260, entre Adrall i Hortó, i de l’arrencada de l’N-141 a Bossòst. L’informe inclou un altre punt de risc per a la seguretat viària situat al costat dels dos primers, encara que en un nivell molt més baix al còmput general, i un més de l’N-260, localitzat a l’altura del punt quilomètric 277, als voltants de Sort, entre els cent de més perillositat per circular.
D’aquesta manera, el llistat ressenya fins a catorze punts de la xarxa viària estatal de Lleida entre els de més perillositat de tot l’Estat. N’hi ha tres més a l’N-260, dos a Canturri, als punts quilomètrics 249 i 251, i un altre entre Gironella i Lavaix, al 343. Els altres tres paratges de perillositat que assenyala Automobilistes Europeus Associats es localitzen al llarg de l’N-230. Un es troba a Torrefarrera (punt quilomètric 8), tres més entre Sopeira i el Pont de Suert (117, 123 i 125) i dos a Vielha (161 i 163).