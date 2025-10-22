SEGRE

Un estudi inclou tres carreteres de Lleida al top-50 de l'Estat amb més perill

La N-260 i la N-230, les que més punts perillosos tenen

Imatge del quilòmetre 238 de la N-260, el punt més perillós de les carreteres catalanes.

Imatge del quilòmetre 238 de la N-260, el punt més perillós de les carreteres catalanes.Google Maps

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

L’entitat Automobilistes Europeus Associats ha inclòs dos trams de carretera de Lleida entre els 50 de més perillositat de la xarxa estatal. Es tracta dels que marquen els punts quilomètrics 237 i 238 de l’N-260, entre Adrall i Hortó, i de l’arrencada de l’N-141 a Bossòst. L’informe inclou un altre punt de risc per a la seguretat viària situat al costat dels dos primers, encara que en un nivell molt més baix al còmput general, i un més de l’N-260, localitzat a l’altura del punt quilomètric 277, als voltants de Sort, entre els cent de més perillositat per circular. 

Taula de perillositat d'accidents a Lleida.

Taula de perillositat d'accidents a Lleida.

D’aquesta manera, el llistat ressenya fins a catorze punts de la xarxa viària estatal de Lleida entre els de més perillositat de tot l’Estat. N’hi ha tres més a l’N-260, dos a Canturri, als punts quilomètrics 249 i 251, i un altre entre Gironella i Lavaix, al 343. Els altres tres paratges de perillositat que assenyala Automobilistes Europeus Associats es localitzen al llarg de l’N-230. Un es troba a Torrefarrera (punt quilomètric 8), tres més entre Sopeira i el Pont de Suert (117, 123 i 125) i dos a Vielha (161 i 163).

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking