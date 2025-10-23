La família de l'exfutbolista Patrick Kluivert visita la protectora d'animals de Lleida a la que ajuda
Els Kluivert i la dissenyadora Lovisa Wester recolzen la protectora
“Van portar pinso, mantes, tovalloles, arnesos i un munt de material per als gossos”, explica Sandra Oró, de la Protectora d’Animals de Seròs-Amigos Peludos Bajo Cinca, que fa uns dies va rebre la visita de diversos membres de la família de Patrick Kluivert, la qual des de fa sis anys acompanya un gos de l’entitat.
Amb Rossana Kluivert, presentadora, influencer i esposa de l’exfutbolista, hi havia la seua filla Demi i el seu gendre per adoptar un cadell i també la dissenyadora sueca Lovisa Wester, col·laboradora del centre, amb una amiga.
EDUARDO BAYONA
“Van fer fotos i vídeos per difondre l’adopció”, va dir. Hi ha 80 animals a la protectora.