RENOVABLES
Lleida, líder en comunitats energètiques amb vint projectes i 40 municipis implicats
Són els que rebran 2,36 milions d’euros dels Next Generation per tal d’instal·lar 4,2 MW de potència solar. Segona província de l’Estat en iniciatives beneficiàries, darrere de Barcelona
Lleida s’ha convertit en una província start-up per al desenvolupament de projectes d’energia renovable a través de les comunitats energètiques. Fins a vint d’aquestes entitats situades en municipis del Pirineu i del pla rebran 2.361.091 euros de fons europeus (CE-Implementa, Next Generation) per a sengles projectes (18 el 2024 un 17% de les 109 de l’Estat) que implicaran una inversió de 5.419.478 euros per a la implantació de 4,2 megawatts (MW) de potència i 2,5 MWh en bateries en una quarantena de municipis. Aquestes iniciatives tindran un impacte directe a més de 1.600 llars i empreses de Lleida. Exemple d’això és la comunitat energètica Enerural, amb seu a Torrebesses.
El projecte contempla cinc actuacions i una inversió d’1,4 milions d’euros. Ha rebut una ajuda de 550.628 euros en la sisena convocatòria (2025) dels CE-Implementa i, segons l’alcalde, Mario Urrea, es posarà en marxa en els primers mesos del 2026. “Tenim confirmats per part dels ajuntaments 800 quilowatts de teulades”, va explicar ahir Urrea, la qual cosa implica la cessió de diversos municipis de sostres susceptibles d’acollir plaques solars, en aquest cas, Seròs, Llardecans, Almatret, Torrebesses, “i busquem a Alguaire”, va assenyalar l’edil. El projecte contempla la instal·lació de 1.313 kWp. Els particulars, va assegurar Urrea, “només hauran de pagar l’amortització del que ens quedi per sufragar de les actuacions”, que es traduirà en uns 0,07 o 0,08 euros el kW, va afirmar, un preu molt competitiu.
Economia local
Per a Víctor Costa, de la cooperativa Femmes, “aquests projectes no només redueixen la factura elèctrica i la dependència energètica. També generen economia local i llocs de treball qualificats”. El de Torrebesses és un dels dos projectes beneficiaris de la sisena convocatòria de fons, destinada a projectes de més d’un milió. L’altre és Units Energy, amb seu al Cogul.
El repte de l’evacuació d’excedents d’electricitat
La comunitat energètica de Castellserà rebrà 60.000 euros del programa CE-Implementa, amb els quals, després d’una inversió global de 133.000, construirà una instal·lació fotovoltaica de 135 KWp en panells solars i 50 KWh d’emmagatzematge amb bateries de liti a la teulada del poliesportiu. El president de l’entitat, Josep Maria Sans, va explicar que el principal desafiament és “la limitada capacitat d’evacuació de la xarxa elèctrica local”. La infraestructura actual només permet un subministrament inicial limitat de 12 kW, amb opció a ampliar-se fins a 14 kW després d’obres amb un cost de 9.000 euros. Sans va destacar que “necessitaríem evacuar els 100 kW que ens permet la legislació vigent però, per problemes de la xarxa elèctrica, no podem evacuar la totalitat dels excedents, de manera que el projecte no seria viable”. L’ajuntament ha sol·licitat una subvenció per substituir l’actual calefacció de gas per un sistema d’aerotèrmia, a més de demanar un augment de potència fins a 150 kW per suportar ambdós projectes, intentar desencallar l’obstacle de la distribuïdora i injectar els excedents a la xarxa.