Un pastor de 94 anys, nou Majoral dels Pirineus a la Fira de la Girella: va dedicar tota la seua vida professional al pastoreig amb ovelles
El certamen se celebra diumenge, amb més de seixanta parades d’oficis antics, gastronomia i artesania
Més de seixanta parades d’oficis antics, gastronomia i artesania ompliran diumenge els carrers del Pont de Suert amb motiu de la Fira de la Girella, que arrancarà amb actes previs divendres i que retrà un homenatge especial al sector ramader. L’ajuntament, organitzador de l’esdeveniment, atorgarà el títol de Majoral dels Pirineus a Ermenegildo Pallarès, un ramader de la localitat de 94 anys que va dedicar tota la seua vida professional al pastoreig amb ovelles.
L’alcaldessa, Iolanda Ferran, va destacar la “saviesa, la implicació amb el territori i el bon ofici” de Pallarès. Per la seua part, el tinent d’alcalde, Miquel Solanes, va explicar que entre els actes de la fira, que assoleix aquest any la 25 edició, destaquen activitats organitzades amb el Parc Nacional per a un públic familiar (El Parc és Vida); el Tast de Girella a càrrec de Josep Dolcet; una demostració d’elaboració de falles i de tala de troncs o bé un concurs de xiulets de pastor, que el mateix Ermenegildo Pallarès ha guanyat en diverses ocasions.
També hi haurà una degustació de girella i es reeditarà Giretast, un tast de croquetes de girella als bars i restaurants del municipi. Aquest embotit, va destacar Solanes, és l’únic amb carn de corder i està documentat al segle XVI.