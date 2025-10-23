SEGRE

Restauració de pintures murals al monestir d’Avinganya

La Diputació restaurarà les pintures murals del presbiteri romànic del monestir d’Avinganya, a Seròs, propietat de l’ens provincial i declarat bé cultural d’interès local. L’objectiu és garantir la conservació d’aquestes pintures per evitar-ne la pèrdua i preservar la memòria històrica.

L’actuació, que té un cost de 29.730 euros, permetrà donar un tracte adequat a les patologies que els afecten i dotar les pintures de l’estabilitat necessària per garantir-ne la conservació. Així mateix, paral·lelament, també es treballa en el revestiment del claustre del monestir.

