Restauren la coberta del Castell de l'Espluga Calba
S’hi han invertit 170.000 euros i està previst actuar a la porta principal i a la zona on eren les monges
L’Espluga Calba ha completat les obres de restauració i consolidació de la teulada del castell, amb una inversió de 170.000 euros i que ha comptat amb una subvenció de Cultura. La intervenció tenia per objectiu frenar el deteriorament de l’edifici i prevenir les filtracions d’aigua que amenaçaven la coberta. L’alcalde, Igor San Emeterio, va avançar que pròximament es renovarà la porta del castell, amb un cost de 13.000 euros, continuant així amb les tasques de conservació.
A més, es preveu eliminar alguns envans dels habitatges que ocupaven les monges per recuperar l’estructura original del castell.
La teulada presentava un mal estat de conservació, amb filtracions i risc estructural en elements com les voltes. S’han salvat tots els elements originals, aplicant tractaments especials contra fongs, humitats i plagues.
La coberta s’ha reforçat amb llistons de fusta, i s’han mantingut totes les teules àrabs possibles. El projecte ha inclòs reajuntar les finestres de les golfes, instal·lant mesuradors per a futures intervencions. El castell, construït al segle XIII, acull l’Aula Magna, un fresc amb la primera carta de la població de l’Espluga Calba, el pati d’armes amb una gran pica de pedra, la sala de l’Orde de Malta i un museu dedicat a la vida rural. El castell va estar ocupat per religioses dominiques fins al 1963 i, després del seu abandó, va començar a degradar-se fins que, el 1966, va ser adquirit per l’ajuntament i s’ha anat rehabilitant i s’ha obert al públic.