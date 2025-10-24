SEGRE

Un accident amb un camió de mercaderies perilloses obliga a tallar l'AP-2 a Sudanell

Ha col·lidit amb una furgoneta, el conductor de la qual ha resultat ferit lleu

Un camió dels Bombers.

Lluís Serrano
segre

Un accident entre un camió de mercaderies perilloses i una furgoneta ha obligat a tallar l'AP-2 en sentit Lleida aquest divendres a primera hora del matí. El xoc s'ha produït per causes que s'investiguen a les 05.27 hores a l'altura del punt quilomètric 135,8. La càrrega que transportava el camió, acetona, no s'ha vist afectada.

Cap a les 06.40 h s'ha obert un carril de circulació i a les 07.15 hores el trànsit ha quedat totalment restablert.

El conductor de la furgoneta ha resultat ferit lleu i ha estat trasllat pel SEM a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

