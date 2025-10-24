El consell comarcal rehabilita la segona planta de l’edifici
El consell comarcal de la Segarra va inaugurar la renovació de la segona planta de l’edifici el cap de setmana passat en el marc del Dia de la Comarca. La remodelació ha suposat una inversió de més de 80.000 euros i, segons va explicar la vicepresidenta del consell, Anna Rius, el nou espai “permetrà millorar les condicions de treball de 20 professionals i l’atenció als ciutadans i municipis de la comarca”.
A l’acte, presidit per Ramon Augé, van assistir alcaldes, consellers i representants d’entitats i institucions locals. Durant la seua intervenció, Rius va detallar que el nou espai s’ha dividit en sis sales perquè fos més funcional i acollirà els serveis socials, Gestió d’Aigües de la Segarra, l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA), serveis del Consorci per a la Normalització Linguística, el Servei d’Assistència Tècnica i Cooperació Municipal (SAT) i un nou punt de trobada perquè els consellers comarcals es puguin reunir i atendre representants de diferents municipis.
Comarca compromesa
“La nostra comarca és una comarca viva, compromesa amb el territori i amb la gent. Volem continuar sent el motor del futur: pròsper, digne i humà”, va concloure així Anna Rius.