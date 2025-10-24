TRAGÈDIA
Els Mossos indaguen si es va suïcidar per bullying un menor d’Almacelles
Educació va concloure que no hi havia assetjament en l’àmbit escolar. De 15 anys, es va treure la vida al juliol i la policia catalana ha obert diligències d’investigació
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir els motius del suïcidi a l’estiu d’un menor de 15 anys d’Almacelles que hauria denunciat ser víctima d’assetjament escolar a l’institut del municipi, on estudiava. Segons va avançar El Periódico i van confirmar a SEGRE fonts policials, les diligències policials es van obrir després de la defunció, que es va produir el juliol passat quan l’adolescent es va treure la vida i la família va denunciar que patia assetjament al centre educatiu. Les mateixes fonts van indicar que el cas continua obert.
Per la seua part, fonts del departament d’Educació van assegurar ahir que el centre va activar des del primer moment tots els protocols davant qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu i que van concloure que no hi havia assetjament escolar. També van remarcar que es va fer un seguiment del cas i que es va donar suport emocional al menor. D’altra banda, el departament va indicar que ha estat informat de totes les actuacions que s’han fet per part del centre en aquest cas. A més, va manifestar que si es trobés alguna nova evidència que confirmés que es tracta d’un cas de bullying, s’actuaria en conseqüència. Responsables de la conselleria es van reunir a mitjans de setembre amb la família.
L’associació Trencats, fundada pel pare de l’alumna Kira López, que es va suïcidar a Barcelona en un cas que la seua família sempre ha relacionat amb l’assetjament escolar, ha denunciat a través de la xarxa X el d’aquest jove d’Almacelles. Asseguren que estava sent “aïllat” a l’hora de l’esbarjo i que els seus companys li robaven o li destrossaven el material escolar. Segons Trencats, l’institut no va apreciar indicis d’assetjament escolar i fins i tot va anar “traient-li importància”. Asseguren que així ho ha demanat la mare del menor per “conscienciar” la societat i perquè la història del seu fill no caigui en l’oblit. Trencats considera que dir que no hi ha “evidències clares” de l’assetjament és admetre que no es va actuar.
Segons les últimes dades publicades per l’INE, l’any passat hi va haver 34 suïcidis a les comarques lleidatanes, la qual cosa implica un repunt respecte al 2023, quan n’hi va haver 31.