Inverteixen 1,1 milions a reformar els jutjats
Es millorarà l’eficiència energètica de l’edifici i s’instal·laran plaques solars. Els treballs es finançaran amb fons europeus
El departament de Justícia de la Generalitat inverteix 1,1 milions d’euros en els Jutjats de Cervera per millorar les condicions tèrmiques i l’eficiència energètica de l’edifici. A mitjans d’octubre van començar els treballs de sanejament de la façana, la coberta, les terrasses de l’immoble i els canals d’evacuació d’aigua de l’edifici amb l’objectiu de reparar les zones malmeses. També se substituirà el revestiment de la façana per millorar la impermeabilització, s’instal·laran plaques fotovoltaiques i es renovaran els sistemes de climatització, entre altres actuacions.
La intervenció s’emmarca dins del Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) i part de les obres es financen amb fons europeus. En concret, les partides que són objecte de subvenció són les que permeten una reducció igual o superior al 30% d’emissions de CO2.
Segons la Generalitat, està previst que els treballs acabin a començaments del 2026 i s’executaran en horari de tardes per no interferir en l’activitat judicial, que continuarà amb normalitat.
Per la seua part, l’alcalde, Jan Pomés, celebra que s’inverteixi en la millora dels jutjats i s’aposti pel partit judicial de Cervera: “Eren unes obres molt necessàries.” També va recordar que des de la Paeria treballen conjuntament amb la Generalitat i el Govern per obrir un tercer jutjat amb l’objectiu de ser “més àgils”.