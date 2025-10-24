SEGRE

Inverteixen 1,1 milions a reformar els jutjats

Es millorarà l’eficiència energètica de l’edifici i s’instal·laran plaques solars. Els treballs es finançaran amb fons europeus

Les obres als jutjats de Cervera van començar a mitjans d’octubre. - C.MARSIÑACH

Les obres als jutjats de Cervera van començar a mitjans d’octubre. - C.MARSIÑACH

Carmina Marsiñach
Publicat per
CARMINA MARSIÑACH
SEGARRA

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El departament de Justícia de la Generalitat inverteix 1,1 milions d’euros en els Jutjats de Cervera per millorar les condicions tèrmiques i l’eficiència energètica de l’edifici. A mitjans d’octubre van començar els treballs de sanejament de la façana, la coberta, les terrasses de l’immoble i els canals d’evacuació d’aigua de l’edifici amb l’objectiu de reparar les zones malmeses. També se substituirà el revestiment de la façana per millorar la impermeabilització, s’instal·laran plaques fotovoltaiques i es renovaran els sistemes de climatització, entre altres actuacions.

La intervenció s’emmarca dins del Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) i part de les obres es financen amb fons europeus. En concret, les partides que són objecte de subvenció són les que permeten una reducció igual o superior al 30% d’emissions de CO2.

Segons la Generalitat, està previst que els treballs acabin a començaments del 2026 i s’executaran en horari de tardes per no interferir en l’activitat judicial, que continuarà amb normalitat.

Per la seua part, l’alcalde, Jan Pomés, celebra que s’inverteixi en la millora dels jutjats i s’aposti pel partit judicial de Cervera: “Eren unes obres molt necessàries.” També va recordar que des de la Paeria treballen conjuntament amb la Generalitat i el Govern per obrir un tercer jutjat amb l’objectiu de ser “més àgils”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking