Una nova campanya d'excavació al castell de Mur reforça la teoria d'un poblat visigot a tocar de la fortificació
Pren importància un mur ciclopi a la part baixa del recinte
Una nova campanya d'excavació a tocar del castell de Mur, al Pallars Jussà, se centra a delimitar els murs que defineixen les estances d'ocupació. Es tracta de localitzar les restes de l'hàbitat associades al castell. A la part baixa del recinte, en la qual treballen els arqueòlegs, hi ha un mur ciclopi que segurament data d'època visigoda. Per poder arribar a veure totes les estructures d'un possible antic hàbitat associades a aquest mur ciclopi, els arqueòlegs han començat a excavar la part superior de manera progressiva arribar a la inferior del recinte i reforçar la teoria que al castell de Mur va existir un antic hàbitat probablement d’època visigoda.
Les evidències fan pensar a l'arqueòloga i directora de l'excavació, Marta Sancho, que és anterior al castell, ja documentat l'any 969 i datat del segle XI.
Les restes localitzades al turó, per sobre el mur ciclopi mostren diverses fases d’ocupació entre els segles IX i XI, amb murs i estructures i el que sembla ser un carrer, que indiquen que no era només una fortificació militar, sinó també un espai on es vivia.
Al voltant de la col·legiata de Santa Maria hi ha documentació que ja parla d'un hàbitat, possiblement d'unes cent construccions, però del poblat a tocar del castell no s'ha trobat de moment documentació que el citi. Sancho ha explicat que no creu que el poblat de la fortificació sigui més gran que el de la col·legiata i és prematur parlar de nombre d'espais.
La campanya d'excavacions s'ha fet amb la voluntat de recollir més informació des del punt de vista arqueològic i històric d'aquest indret. També es considera important trobar prou restes per datar-lo amb exactitud. En aquesta campanya han aparegut algunes restes de ceràmica, però confien baixar a nivells inferiors per trobar més restes que ajudin a datar. De moment, ja han trobat restes ceràmiques que del segle IX que podria confirmar estructures d'aquesta època. Ara, estan excavant a la darrera fase d'ocupació, no gaire més endarrere del segle XIII-XIV.