La Vall d’Ora estrena receptari
Dolors Pujol, masovera d’El Pujol, a Navès, publica un llibre amb més de setanta receptes de la seua àvia, la seua mare i pròpies. Uns 150 comensals assisteixen a l’acte de la presentació
Pèsols negres, ànec amb peres, llom amb taronja i crema de llimó, aquest va ser el menú que més de 150 comensals van poder degustar dissabte a la Masia El Pujol de Navès en l’acte de presentació del llibre El xup-xup de la Vall d’Ora. El llibre és un receptari de Dolors Pujol, masovera des de fa dècades d’aquest establiment de Navès.
L’objectiu a l’elaborar el llibre era recollir les receptes que han anat passant de generació en generació per evitar que es perdin. “Són molt antigues i totes han sortit de la família, de la meua mare i la meua àvia fins a arribar a mi”, va explicar. El llibre consta de setanta-set receptes, la majoria transmeses de viva veu encara que també n’hi ha de pròpies. “La cuina és el meu món i aquí al restaurant de Masia El Pujol només cuino receptes tradicionals, és una cosa molt característica”.
L’acte de dissabte va comptar amb la participació del periodista Jordi Vilagut, promotor del llibre i que ha participat en la redacció, i amb l’actuació musical del duo Desaire, amb l’actriu Lloll Bertran i el poeta Celdoni Fonoll i les intervencions de l’exsíndic de greuges Rafael Ribó.
L’amfitriona va explicar que no descarta una segona part del llibre per incloure noves receptes i antics remeis casolans per a determinades malalties que s’utilitzaven a la Vall d’Ora, a banda d’anècdotes. El llibre només es ven a la masia, encara que s’estudia ampliar els punts de venda.